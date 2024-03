Da kommt einiges zusammen! Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es bereits am Dienstagnachmittag in Oberkärnten zu einer Verfolgungsjagd. Beamte der PI Winklern wurden auf einen jungen Autolenker aufmerksam. Als er die Polizisten entdeckte, flüchtete er mit stark überhöhter Geschwindigkeit. In der Folge prallte er gegen ein parkendes Auto und setzte seine Flucht über eine Wiese, eine Schottergrube und schließlich eine Forststraße fort. Als er dort nicht mehr weiter kam, stiegen der Lenker und sein Beifahrer aus dem Wagen aus. Die beiden flüchteten zu Fuß und versteckten sich im unwegsamen Gelände, wo sich ihre Spur zunächst verlor.

Erhebungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Lenker um einen 16-jährigen Jugendlichen aus dem Bezirk Spittal/Drau handelte. Er hat noch keinen Führerschein. Der Pkw, mit dem er unterwegs war, war noch auf den Vorbesitzer zugelassen. Die Kennzeichen stammten von einem anderen Fahrzeug. Im Innenraum des Autos wurden zudem mehrere nationalsozialistische Schriftzüge entdeckt.

„Noch am selben Abend stellte sich der Jugendliche bei der PI Winklern“, hieß es am Donnerstag vonseiten der Polizei. Er sei geständig und wird wegen zahlreicher straf- und verwaltungsrechtlicher Bestimmungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.