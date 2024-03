Am 22. März startet Österreich in die Osterferien. Die Tage rund um Ostern zählen zu den besonders stark frequentierten des Jahres. Damit ausreichend Sitzplätze für die Reisenden zur Verfügung stehen, haben die ÖBB auch heuer wieder ihr Angebot für den Osterreiseverkehr erweitert. Die ÖBB stocken die Anzahl der Sitzplätze und Zugverbindungen auf der Süd- und Weststrecke auf und erhöhen das Platzangebot um rund 15.000 Sitzplätze. Konkret fahren in den Osterferien insgesamt 34 zusätzliche Züge auf der Süd- und Weststrecke.

Die ÖBB empfehlen trotzdem besonders an den stärksten Reisetagen, einen Sitzplatz zu reservieren. Reservierungen sind unter tickets.oebb.at, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717 ab drei Euro erhältlich.

Zusätzliche Verbindungen auf der Südstrecke

Freitag, 22. März:

D 14000 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 08.13 / an 12.50) fährt zusätzlich

D 14001 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 14.20 / an 19.20) fährt zusätzlich

D 14003 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 16.20 / an 21.00) fährt zusätzlich

Samstag, 23. März

D 14009 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 05.10 / an 09.49) fährt zusätzlich

Donnerstag, 28. März

D 14000 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 08.13 / an 12.50) fährt zusätzlich

D 14001 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 14.20 / an 19.20) fährt zusätzlich

D 14003 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 16.20 / an 21.00) fährt zusätzlich

Freitag, 29. März

D 14000 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 08.13 / an 12.50) fährt zusätzlich

D 14001 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 14.20 / an 19.20) fährt zusätzlich

D 14003 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 16.20 / an 21.00) fährt zusätzlich

Samstag, 30. März

D 14017 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 08.13 / an 13.06) fährt zusätzlich

D 14018 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 15.17 / an 19.45) fährt zusätzlich

D 14369 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 05.21 / an 10.11) fährt zusätzlich

D 14370 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 14.13 / an 18.36) fährt zusätzlich

Montag, 1. April