Zu behaupten, das Logistik Center Austria Süd in Fürnitz hätte bisher nur schleppend Fahrt aufgenommen, ist schon fast übertrieben. Zumindest gemessen an den von den Verantwortlichen seit Jahren vermittelten Erwartungen und hochtrabenden Plänen, die am Logistik-Hub Fürnitz seither umgeschlagen wurden. Sie schienen bisweilen die realen Güter zu übertrumpfen.