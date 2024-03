Die Verleihung der Oscars in Los Angeles am Sonntag hat die Sopranistin Iva Schnell zum Anlass genommen, um in ihrem virtuellen Fotoalbum zu stöbern. 2015 stand die aus Deutschland stammende und in Kärnten lebende 45-Jährige selbst auf dem roten Teppich. Dabei entstanden auch Fotos mit dem einen oder anderen Star.

Fans der Welt rund um Harry Potter kennen Eddie Redmayne vor allem als Newt Scamander aus der Phantastische Tierwesen-Filmreihe. Mit dunkelblauem Anzug und passender Fliege strahlt er mit Schell um die Wette. Apropos Fliege: Die etwas ältere Generation kennt Jeff Goldblum aus dem gleichnamigen Film, in welchem er sich in ebenjenes Insekt verwandelt. „Kindern“ der 1990er-Jahren ist der heute 71-Jährige eher als David Levinson aus Independence Day oder Ian Malcom aus Jurassic Park bekannt.