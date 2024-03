Drei bislang unbekannten Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1.53 Uhr in ein Geschäft in der Murchargasse in Lienz ein. Die Täter entwendeten etwa 70 Smartphones, zwei Laptops, drei Smartwaches sowie ein Paar Ear-Pods. Außerdem wurde ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag aus der Kassa des Geschäftes gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Etwaige Zeugen des Einbruchdiebstahles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden.