„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur ungeeignete Kleidung“, damit motivieren sich Läufer gerne bei Wind und Wetter, wenn sie ihrem Sport nachgehen. Für die Teilnehmer des „Tarvisio Winter Trail 2024“ ist diese Parole mehr als zutreffend. Denn mitten im Winter erlaufen sich am Wochenende die hart gesottenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Laufschuhen die verschneiten und eisigen Berge um die norditalienische Stadt Tarvis nahe an der Kärntner Grenze.

Am kommenden Freitag und Samstag stehen zahlreiche „Sky“- beziehungsweise „Snow-Running“-Wetterbewerbe am Programm, dabei wird auch die zweite „Sky-Snow“-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die erste fand 2022 in Spanien in der Sierra Nevada statt. Die Wettkämpfe starten am Freitag um 18.30 Uhr. Bei Dunkelheit, ausgestattet mit Laufschuhen, mit Minispikes und Stirnlampen, versuchen die Athletinnen und Athleten aus 15 Ländern beim „Vertical“ den Monte Lussari auf 1788 Meter Höhe zu bezwingen. 3,6 Kilometer und 974 Höhenmeter müssen bei Kälte und über rutschigen Schnee überwunden werden.

Mangart

Am Samstag liefern die Julischen Alpen die atemberaubende Kulisse beim „Monte Mangart Winter Trail“. 15 Kilometer und 515 Höhenmeter gilt es zu schaffen. Der höchste Punkt des Rennens ist der Gipfel des Mangart auf 1390 Höhenmetern.

Ohne Wettkampfgedanken kann man am Samstag um 14 Uhr beim „Winter Trail Alpe del Lago“ über zehn Kilometer und etwa 180 Höhenmeter antreten. Kinder und Jugendlich können ebenfalls ohne Konkurrenzdruck zur selben Zeit beim „Young Winter Trail“ ihr Talent fürs „Sky und Snow Running“ unter Beweis stellen.

Trendsport

Relativ kurze Distanzen und geringe Höhenunterschiede ohne große technische Schwierigkeiten machen „Sky-“ beziehungsweise das winterliche „Snow-Running“ zu einem immer beliebteren Sport. Seit der ersten Weltmeisterschaft in Spanien wächst die Fangemeinde. Die derzeit erfolgreichsten Sportler kommen aus Italien, Japan, der Mongolei, Serbien und Bolivien. Die amtierenden „SkySnow“-Weltmeister sind Luca Del Pero aus Italien und Virginia Perez Mesonero aus Spanien.