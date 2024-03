Die Organisatoren der Olivenöl-Messe „Olio Capitale“ im italienischen Triest strecken ihre Fühler nach Österreich aus: Im Vorfeld finden nämlich immer in Lokalen Öl-Degustationen statt. Heuer ist neben 13 ausgewählten Restaurants in Triest auch ein Lokal in Kärnten dabei, um Lust auf die Messe zu machen.

Von 1. bis 10. März werden in der Klagenfurter Osteria Veneta von Manager Giuseppe Fraccalvieri am Kardinalsplatz Öl-Verkostungen angeboten. Da es jedes Jahr auch scharenweise Österreicher anlockt, die eigens mit Bussen anreisen, habe man sich zu dieser Kooperation entschieden, heißt es in einer Aussendung von „Olio Capitale“. Darüber hinaus liegen heuer erstmals beim Klagenfurter Supermarkt „Gusto Italia“ Flyer für die Messe auf, mit denen man 6 statt 8 Euro Eintritt zahlt.

220 Aussteller

Die Messe selbst findet von 8. bis 10. März in Triest statt. 220 Aussteller lassen in die Welt des Olivenöls eintauchen. Produzenten aus 16 italienischen Regionen, Slowenien und Griechenland präsentieren ihre Öle und bieten diese auch zum Verkosten an. Zudem wird ein eigener Wettbewerb veranstaltet – die Produkte werden dabei in den Geschmackskategorien leicht, mittel und intensiv bewertet.

Kochbücher, in denen das Olivenöl einen besonderen Stellenwert einnimmt, werden vorgestellt. Die besten Barmänner Triests bereiten „Cocktoils“ (Cocktails mit Öl) vor. Erstmals wird es auch zwei „Öl-Bars“ geben, an denen man am Tresen Öle verkosten kann.

Olivenöl ist mittlerweile auch für das Urlaubsland Italien ein wesentlicher Faktor: Daher sind auf der Messe auch 22 touristische Betriebe vertreten. Einige Beherbergungsbetriebe haben Aufenthalte im Olivenhain oder Bäder im Öl in ihren Angeboten. „Die Verbindungen zwischen der in unseren Familien tief verwurzelten Kultur des Olivenöls und dem Tourismus rücken bei der Eröffnung der Messe heuer ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Es sollen auch neue Wege gefunden werden“, heißt es in der Aussendung von „Olio Capital“.