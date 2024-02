Seit 20 Jahren besuchen Zahngesundheitsexpertinnen von Proges regelmäßig die Kärntner Kindergärten, um den Kleinen spielerisch den richtigen Umgang mit der Zahnbürste zu zeigen und ihnen eine positive Einstellung zum Thema Zahngesundheit zu vermitteln. „Im Rahmen unserer Besuche wurden hochgerechnet rund 30.000 Äpfel verspeist und über 400.000 Minuten richtig Zähneputzen geübt“, resümiert Ulrike Kranz vom Kärntner Zahngesundheitsförderungsprogramm Proges. 420.000 Kinder wurden besucht.

Ulrike Kranz, Programmleiterin Zahngesundheitsförderung Kärnten © Proges

Zum Jubiläum starteten die Initiatoren des Projekts, das vom Gesundheitsland Kärnten beauftragt und von Land, ÖGK, BVAEB und SVS finanziert wird, einen Ideenwettbewerb unter dem Motto „Maxl und Flora suchen die zahnfreundlichste Kindergartengruppe Kärntens“. Bis 22. März können verschiedene Aktionen zur Förderung der Zahngesundheit – von Bastelarbeiten über Lieder hin zu Geschichten, Reimen oder vielem mehr – unter www.proges.at eingebracht werden.

Begonnen hat Proges als Pilotprojekt im Jahr 2004: Damals besuchten zwei Expertinnen in zwei Bezirken 69 Einrichtungen mit insgesamt 2500 Kindern. Mittlerweile werden mehr als 280 Kindergärten und 14.500 Kinder flächendeckend in allen Kärntner Bezirken zweimal jährlich besucht. Ziele sind die altersgerechte Wissensvermittlung über Zahngesundheit und Ernährung sowie die positive Einstellung zur Zahngesundheitsvorsorge. Am Ende eines jeden Besuches werden gemeinsam in Kleingruppen die Zähne geputzt. Die Kinder erhalten außerdem eine neue, hochwertige Zahnbürste, um sie zusätzlich zum Zähneputzen zu motivieren.