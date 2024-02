Das Radio begleitet Michael vom Aufstehen in der Früh bis zum Schlafengehen am Abend. Er kennt alle Hits, er kennt alle Sendungen, er kennt alle Moderatoren. Und daher war ein Besuch bei der Antenne Kärnten und bei seinem Lieblingsmoderator Ben Maruschek der größte Wunsch des 32-jährigen Klagenfurters, der von Geburt an blind ist.

Am Donnerstagvormittag war es endlich so weit. „Wir haben das im Vorfeld mit der Antenne vereinbart und abgesprochen. So konnten wir Michaels Herzenswunsch erfüllen“, erzählt Jennifer Gotthardt, die Michael bei Pro Mente in der Beschäftigungswerkstätte „Sunflower“ in der Morogasse betreut. Michael erhielt Kopfhörer, machte beim Dialekt-Quiz mit und Aufnahmen im Tonstudio. So konnte er auch erstmals seine eigene Stimme hören. An Michaels Seite war stets Ben Maruschek von Kärntens bestgelaunter Morgenshow.

„Dieser Besuch wird Michael ewig in Erinnerung behalten“, so Gotthardt.