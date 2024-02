„Hier wird nicht gemeckert!“ Mit diesem Spruch, mit dem Familie Petutschnig vom Windischhof in Globasnitz ihre Kunden auf ihrer Homepage begrüßt, bringen sie die Einstellung der innovativen Kärntner Bauern auf den Punkt. Denn anstatt über ihre Arbeit mit ihren 200 Milchziegen zu meckern, haben Carmen und Andreas Petutschnig beschlossen, sich ein ungewöhnliches zweites Standbein aufzubauen. Sie bieten nun auch selbst gezüchtete Bio-Pilze an.

Familie Petutschnig mit ihrem Windischhof ist eine von insgesamt zehn Kärntner Bauernfamilien, die mit ihren außergewöhnlichen Produkten und Vermarktungsideen von der Landwirtschaftskammer (LK) Kärnten für den Agrar-Innovationspreis „Vifzack 2024“ nominiert wurden. Dem Sieger winken 3000 Euro als Preisgeld.

Nach der Vorauswahl durch die Landwirtschaftskammer hat jetzt das Online-Voting gestartet. Denn jeder kann für seinen persönlichen Favoriten abstimmen, und das bis zu drei Mal am Tag. Das Voting, das auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Kärnten ktn.lko.at zu finden ist, läuft bis 4. März. Folgende Betriebe sind für den Agrarischen Innovationspreis nominiert:

Knoblauch aus dem Gailtal

Familie Druml baut Knoblauch im Gailtal an © Andreas Schuller

Am Mitschehof im Gailtal von Elisabeth Druml und ihrer Familie wird seit vier Jahren Knoblauch angebaut. Haltbar gemacht wird dieser mithilfe der hauseigenen Trocknungsanlage, die mittlerweile mit der bestehenden Hackschnitzelheizung kombiniert wurde. Dadurch konnte 80 Prozent. Homepage: www.mitschehof.at

Erlebnisweg für die ganze Familie

Familie Gfrerer aus Mallnitz errichtete den Familienerlebnisweg Seebachtal © Gfrerer

„Die Alm ist kein Streichelzoo“ ist die zentrale Botschaft, die Familie Gfrerer mit ihrem Familienerlebnisweg im Seebachtal im Nationalpark Hohe Tauern vermitteln möchte. An sieben Stationen werden Besuchern die unterschiedlichen Facetten von Land- und Forstwirtschaft, Almwirtschaft und kulinarischer Vielfalt interaktiv vermittelt. Für Spaß ist dank der Rätsel, die es entlang des Weges zu lösen gibt, gesorgt. Als Belohnung gibt es im Anschluss dafür heimische Produkte. Ziel ist es, Landwirtschaft und Tourismus stärker miteinander zu verknüpfen. Eine stärkere Verknüpfung von Landwirtschaft und Tourismus. . Homepage: www.erlebnisweg-mallnitz.at

Bio-Heumilchprodukte im Mehrweg-Glas

David Kerschbaumer vulgo Marbauer stellt in Rangersdorf Bio-Heumilch her © Elias Bachmann

Seit 2017 stellt David Kerschbaumer vulgo Marbauer in Rangersdorf Bio-Heumilch her. Seit 2020 wird diese Milch, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist, außerdem in der hofeigenen Molkerei zu Joghurt, Topfen und Molke weiterverarbeitet. Um Ressourcen zu schonen, werden die Produkte vom Marhof in Mehrweg-Pfandgläsern verkauft. Homepage: www.marbauer.at

Shoafe Schafe suchen Paten

Bei Thomas Koch kann man auch Schaf-Pate werden © Wunderkastl

Gerhild und Thomas Koch, Shoafbauern mit 350 Mutterschafen in Moosburg, vermarkten nicht nur Qualitätslammfleisch und Wollprodukte – von Strickwolle über Schafwollpellets bis hin zu Decken und Fellen -, sondern man kann beim „Shoaf-Ship“ eine Patenschaft übernehmen und die Tiere besuchen. Bezahlt wird man in Form von Schafprodukten. Shoafbauers Buch „Alles vom Schaf“, Lamm im Glas, Crowdfunding-Modelle und die Entwicklung des Alpe-Adria-Schafkompetenzzentrums zeigen darüber hinaus, mit welchem Innovationsgeist der Shoafbauer arbeitet. Homepage: www.shoaf-bauer.at

Da blüht den Kunden was

Katharina Nußbaumer bringt biologische Schnittblumen zum Blühen © Peter Rass

Dass Schnittblumen oft aus fernen Ländern nach Kärnten gebracht werden und darüber hinaus mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden, war Katharina und Christoph Nußbaumer vulgo Brenner ein Dorn im Auge. Daher haben die Klagenfurter beschlossen, selbst Schnittblumen in Bio-Qualität und völlig ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu säen. Die Saat ist aufgegangen und so kann nun am Nußbaumer-Hof Blumendekorationen für Events, Blumensträuße, Frischblumen und Trockenblumen erwerben. Der hofeigene Lavendel erhält dabei sogar eine Mehrfachnutzung: Dieser wird auch zu Öl, Hydrolat, Sirup und Salz weiter verarbeitet. Homepage: www.slowflower-bewegung.de/project/nussbaumer-hof

Maroni und Roggen-Risotto

Martina Mayer aus Mittertrixen erntet Maroni von 400 Bäumen © Christian Schütz

Martina Mayer vom Simon Hof in Mittertrixen vermarktet unter der Marke „Karinta“ Edelkastanien und Tauernroggen. Die Maroni von rund 400 Bäumen werden in der Erntezeit meistens unverarbeitet verkauft. Der Tauernroggen hingegen wird veredelt und durch eine spezielle mechanische Bearbeitung zum ersten Risotto aus Getreide in Österreich. Homepage: www.karinta.at

Ideen wachsen wie Schwammerl aus dem Boden

Carmen und Andreas Petutschnig vom Windischhof in Globasnitz © Manuela Wilpernig

Der Windischhof in Globsanitz war eigentlich schon 50 Jahre lang stillgelegt - bis Carmen und Andreas Petutschnig dem Hof mit ihren innovativen Ideen neues Leben einhauchten. Die beiden Quereinsteiger kümmern sich um 200 Milchziegen und vermarkten unterschiedliche Ziegenmilchprodukte in Bio-Qualität. Darüber hinaus haben sie schließlich eine Bio-Pilzzucht aufgebaut und bieten außerdem Sonnenblumenöl und Kürbiskernöl an. Homepage: www.windischhof.com

Hofladen mit 500 Produkten

Familie Schiffer vulgo Stranner aus Gmünd © Privat

Neue Wege mit ihrem Mutterkuhbetrieb beschritten Markus und Renate Schiffer vulgo Stranner aus Gmünd: Sie stellten auf „Black Angus“ Rinder um und bauten einen großen Hofladen auf, in dem in Kooperation mit 32 Bauern aus der Region mehr als 500 Produkte angeboten werden - von Likören über Marmeladen und Nudeln bis hin zu Gemüse. Darüber hinaus wird die hauseigene Wirtschaftsküche für Kurse und Seminare vermietet – so kann man dort etwa professionelles Grillen, das Herstellen von Sushi, aber auch das Seifensieden erlernen. Homepage: www.hofladen-schiffer.at

Fleisch vom selbst „gemieteten“ Schwein

Katrin Parz und Michael Skuk aus Neuhaus © Privat

Mit dem „Schweine-Leasing“ hat Michael Skuk am Lanzlhof in Neuhaus gemeinsam mit seinem Kooperationspartner „FarmingFriends“ ein besonders ungewöhnliches neues Konzept entwickelt. Kunden können sich ein am Hof lebendes Schwein aussuchen und dieses von der Aufzucht bis zur Schlachtung begleiten. Dabei wird nicht nur auf die stärkere Verbindung zwischen Konsument und Produzent gesetzt, sondern auch auf besonders großes Tierwohl im Stroh-Stall Wert gelegt. Am Ende bekommt der Kunde das Fleisch zerlegt, verpackt und mit Koch-Rezepten geliefert. Homepage: www.facebook.com/people/Lanzlhof

Schafwolle als biologischer Dünger

Julia und Martin Weitschacher vulgo Stücklelberger aus St. Veit entwickelten die Ecolets © Ecolets

Mit ihrem Start-up „ecolets“ starteten Julia und Martin Weitschacher vulgo Stücklelberger aus St. Veit durch. Sie haben sich auf Produktion und Vertrieb von Schafwoll-Pellets spezialisiert, die sie aus der Wolle ihrer eigenen Schafe und jener anderer Schafbauern aus Österreich herstellen. Die ecolets werden dann als hochwertiger und biologischer Naturdünger genutzt. Der bei der Produktion genutzte Strom kommt aus der hofeigenen PV-Anlage. Homepage: www.ecolets.at