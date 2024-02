Das Thema Laborfleisch regt auf. Das zeigt unter anderem die rege Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema Mittwochabend im Bildungshaus Schloss Krastowitz in Klagenfurt, zu der das Ökosoziale Forum und die Kärntner Bäuerinnen geladen haben. Rund 400 Personen nahmen daran teil. Aleksandra Fuchs vom Austrian Center of Industrial Biotechnology, die die Herstellung von Kultiviertem Fleisch erforscht, erläuterte in ihren Ausführungen das Potenzial von Laborfleisch, um den wachsenden weltweiten Fleischhunger zu stillen. Viele offene Fragen aus Sicht der Tierethik ortet Christian Dürnberger von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ernährungsmediziner Dietmar Rösler betonte, dass bisher noch keine Langzeitstudien zu den gesundheitlichen Auswirkungen vorliegen.