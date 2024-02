Wie gesund kann Fleisch aus dem Labor sein? Diese Frage stellen sich viele, endgültige Antworten gibt es darauf noch nicht. „Wir haben noch keine Daten oder Langzeiterfahrung, daher ist das rein spekulativ“, sagt der Salzburger Ernährungs- und Sportmediziner Dietmar Rösler, der am 7. Februar einer der Referenten bei einer Podiumsdiskussion des Ökosozialen Forums im Bildungshaus Schloss Krastowitz in Klagenfurt ist. Anhaltspunkte könnten jedoch Studien zu Convenience Produkten, also Fertiggerichten, geben. „Diese haben bei gleicher Kaloriendichte 80 Prozent weniger Nährstoffe. Das heißt, sie machen zwar satt, aber nähren uns nicht“, erläutert der Mediziner.