Einem 46-jährigen Kärntner aus Althofen (Bezirk St. Veit an der Glan) ist nun der Verkauf von fast 40 Kilogramm Cannabiskraut im Wert von mehreren 100.000 Euro nachgewiesen worden. Laut Polizei wurden 23 Personen ausgeforscht, die dem Mann von 2015 bis 2023 Cannabiskraut abgekauft hatten. Sie werden angezeigt, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

Bereits im vergangenen Sommer hatte es in der Wohnung des Mannes eine Hausdurchsuchung gegeben. Dabei waren knapp 900 Gramm Cannabis, 7600 Euro Bargeld sowie eine verbotene Waffe (Totschläger) sichergestellt worden. Die Ermittlungen hatten nun schließlich die Dimensionen des Cannabishandels zutage gebracht.