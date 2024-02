Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr fuhr ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land auf der Rosentalerstraße in Klagenfurt stadtauswärts. Laut eigenen Angaben fiel er in einen „Sekundenschlaf“. Das Auto fuhr über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Ein entgegenkommende 31-jährige Pkw-Lenkerin aus Klagenfurt gerade noch rechtzeitig abbremsen und verhinderte eine Kollision.

Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Fahrbahn- und Gehsteigreinigung sowie die Bindung von Flüssigkeiten erfolgte durch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.