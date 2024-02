Aus bisher ungeklärter Ursache kam gegen 4 Uhr morgens ein Lkw Fahrer mit einem Sattelfahrzeug von der Packer-Bundesstraße B 70 ab. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung St. Andrä am Griffnerberg unterwegs und durchschlug die Leitschienen, prallte über die meterhohe Stützmauer in steiles Gelände und blieb schließlich nach etwa 50 Metern im steilen Gelände vor einer Hofzufahrt liegen.

Der verletzte Fahrer konnte die Kabine nicht verlassen. Der Lkw wurde zunächst von den Einsatzkräften der Feuerwehren gesichert und anschließend der Fahrer geborgen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und die Ladung verteilte sich über das gesamte Gelände. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Schönweg, Langegg, St.Andrä, St.Paul, Griffen sowie Beamte der Polizeiinspektion St.Andrä und die Rettung.