Einen Polizeieinsatz hat am Samstag ein 29-jähriger Bulgare im Lavanttal ausgelöst. Der Mann hatte bei einer Tankstelle in Wolfsberg den getankten Treibstoff nicht bezahlt. Als er von einem Mitarbeiter zur Rede gestellt wurde, flüchtete der 29-Jährige mit seinem Pkw. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Kurze Zeit später konnte der Benzin-Dieb von einer Streife angehalten werden. Er verweigerte die Aussage. Ein Alkotest verlief positiv. „Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen“, so die Polizei.

Da der Bulgare keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich hat, wurde er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.