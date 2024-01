Zu der grausamen Tat in Villach, wo letzte Woche ein zweieinhalbjähriger Mischlingshund eines Niederländers (62) erstochen auf der Straße liegend aufgefunden wurde, hat sich jetzt ein Spender beim Verein Pfotenhilfe gemeldet. Er bietet 1000 Euro Prämie für den entscheidenden Hinweis, der zur Überführung des Täters führt. Er wolle, dass Tierquälerei ernst genommen werde und der Täter eine abschreckende Strafe bekomme, heißt es in einer Aussendung der Pfotenhilfe. „Alle vorstellbaren Szenarien sind angsteinflößend“, so der anonym bleiben wollende Spender - egal ob der Täter die Urlauber ausgekundschaftet habe, um in einem ungestörten Moment den Hund zu töten oder er stets bewaffnet durch die Straßen streifte und Ausschau nach einem Opfer halte. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, es drohen nach dem Strafgesetzbuch bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe.

Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler: „Ich bin wirklich schockiert über diese brutale und barbarische Tat und sehr dankbar für die Ergreiferprämie.“ Der Täter müsse unbedingt gefasst werden, auch weil allen Tieren in seinem Umfeld so ein schreckliches Schicksal drohe. „Wer zu so einer abscheulichen Tat fähig ist, muss kein Einzeltäter sein. Wir bitten die lokale Bevölkerung, ihre Tiere nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Aber auch für Menschen sind solche Tierquäler eine latente Gefahr“.

Polizei bittet um Hinweise

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden von der Polizei gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neufellach unter der Telefonnummer 059 133/22 94 zu melden.