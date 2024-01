Dienstag um 11.40 Uhr kam es am Balkon eines Mehrparteienhauses in der Gemeinde Paternion im Bezirk Villach-Land aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand. Nachbarn verständigten die Feuerwehr und hinderten den 73-jährigen Wohnungsbesitzer daran, wieder in die Wohnung zu gehen.

Da der Brand auf den Balkon oberhalb der betroffenen Wohnung übergriff, musste die Wohnung im Stock darüber von der Feuerwehr geöffnet werden. In dieser befand sich zum Ereigniszeitpunkt keine Personen. Der 73-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung ins KH Spittal/Drau gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Kellerberg, Paternion, Feistritz/Drau, Pobersach/Feffernitz standen unter Einsatz von schwerem Atemschutz im Einsatz. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.