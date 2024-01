Verkehrsunfall Samstagfrüh in der Gemeinde Ebenthal: Kurz vor 9 Uhr war ein Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Pkw auf der Miegerer Straße unterwegs. Auf Höhe Reichersdorf wollte der 66-Jährige einer Regenpfütze ausweichen. Er lenkte nach links und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 54-jährigen Frau.

Der Mann verlor infolge der Kollision die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Zaun eines Grundstücks. Eine nachfolgende Pkw-Lenkerin alarmierte die Einsatzkräfte. Der Unfalllenker wurde durch einen First Responder erstversorgt und in weiterer Folge von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Die 54-jährige Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen sowie am Zaun entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal mit drei Fahrzeugen. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.