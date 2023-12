Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei Schülern in einer höheren Schule in Klagenfurt. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 18-jähriger Schüler aus dem Bezirk Völkermarkt von einem 17-jährigen Schüler aus Villach unbestimmten Grades verletzt. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.