Donnerstag gegen 11 Uhr frittierte eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in Ferlach in der Küche eines Schülerwohnheimes Lebensmittel. Dabei lief Frittieröl über und drang in das Geräteinnere ein. Als die Frau die Fritteuse angriff, erlitt sie einen Stromschlag, stürzte zu Boden und blieb kurzzeitig bewusstlos liegen.

Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.