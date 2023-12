Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr lenkte ein 40-jähriger Mann aus Klagenfurt einen Linienbus und fuhr in eine Haltestelle am Heiligengeistplatz in Klagenfurt ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem siebenjährigen Buben aus dem Bezirk St. Veit.

Der Bub wurde unbestimmten Grades im Bereich des Fußes verletzt. Er wurde im Beisein seiner Mutter von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.