Eisige Kälte, Sonne, Regen und Schneefall - ein Wetter wie im April erwartet uns laut Geosphere Austria am Sonntag in Kärnten und Osttirol. Während der Herbst bisher viel zu warm war, haben sich die Temperaturen mittlerweile der Jahreszeit angepasst. Der Sonntag dürfte der kälteste Tag der Woche werden: Vor allem in Oberkärnten und Osttirol sind Tiefstwerte von bis zu minus 5 Grad zu erwarten. Auf frostige minus 1 Grad muss man sich in der Früh aber auch in Unterkärnten einstellen.