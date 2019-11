Acqua alta versetzt Venedig in einen Ausnahmezustand. Menschen fürchten um ihre Existenz. Weltkulturerbe ist in Gefahr.

"È un incubo”, „es ist ein Albtraum“, darüber ist man sich in der Lagune einig: Es ist ein Albtraum, den Venedig gerade erlebt. Obwohl acqua alta für sie zum Alltag gehört. Obwohl sie mit dem Meer auf du und du sind, Gummistiefel immer in Reichweite und die Gezeiten stets im Blick haben.

Was sich derzeit in einer der schönsten Städte der Welt abspielt, ist allerdings mit herkömmlichen Schutzmechanismen nicht zu bewältigen. Mehrmals stand den Menschen in der historischen Altstadt in dieser Woche das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Die Schäden, die es anrichtet, werden immer größer. Das „alta acqua eccezionale“ übersteigt die Pegelstände für den der „codice rosso“, die höchste Gefahrenstufe definiert wurde, bei Weitem.