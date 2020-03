Facebook

Bettina Fink-Haberl und Hans Peter Fink © KLZ/Juergen Fuchs

Das Zwei-Hauben-Gasthaus Haberl&Fink’s in Walkersdorf (Gemeinde Ottendorf) kann man derzeit zwar nicht aufsuchen, Fink’s Delikatessen sind aber weiterhin im Onlineshop erhältlich. Der Betrieb hat sich auch beim kostenlosen digitalen Marktplatz der Kleinen Zeitung registriert.

Gerade geht das Geschäft mit Oster-Geschenkspaketen los, wie Bettina Fink-Haberl verrät: „Wir verschicken mit der Post und haben Bestellungen aus ganz Österreich und Deutschland.“

Kostenloser digitaler Marktplatz Unser neuer digitaler Marktplatz unter dem Motto #regionalkaufen soll regionale Anbieter und Kunden zusammenbringen. Unter www.kleinezeitung/regionalkaufen sind Geschäftstreibende gelistet, die Zustellung oder kontaktlose Selbstabholung anbieten.

Das laufe zwar gut, könne aber nicht das vorherige Geschäft mit der Gastronomie aufwiegen. Zwei Drittel der Mitarbeiter seien daher momentan in Kurzarbeit.

Als Lebensmittelgeschäft ist der hauseigene Shop am Wochenende stundenweise geöffnet. Auf Bestellung können dort am Freitag Spezialitäten vom Grill, Beef-Tatar und Topfenstrudel, sowie am Samstag knusprige Backhendl in der Warmhaltebox für daheim abgeholt werden.