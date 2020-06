Facebook

Das Wichtigste in der Zusammenfassung:

Rund rund 300.000 Schüler an den Polytechnischen Schulen, Berufsschulen, AHS-Oberstufen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) kehren heute in ihre Klassenzimmer zurück. Auch der Mund-Nasen-Schutz ist ab heute in den Schulen nicht mehr verpflichtend. Die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl attestierte Österreich, dass die Schulöffnungen bisher "sehr gut gelaufen" seien. Bisher gibt es kaum Cluster, die mit Schulen in Verbindung stehen.

Die aktuelle Entwicklung des Tages: