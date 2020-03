Facebook

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreich ist im Vergleich zum Vortag stark gestiegen: Bis Sonntag, 21 Uhr, waren 105 positiv getestete Personen bekannt. Zwei Obersteirer wurden am Nachmittag positiv getestet. Am Samstagabend lag die Zahl bei 81. In ganz Österreich wurden bisher über 4.500 Personen auf das neuartige Coronavirus getestet.

Am 25. Februar waren zum ersten Mal in Österreich (Innsbruck) zwei Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Blockade an Grenze Das von Deutschland verhängte Ausfuhrverbot für medizinische Hilfsmittel sorgt für Probleme mit Nachlieferungen für Österreich: Eine Lkw-Ladung voller Atemschutzmasken an der deutschen Grenze wird an der Einreise nach Oberösterreich gehindert.

In Oberösterreich sind Sonntagabend zwei weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Eine Betroffene aus Linz war in derselben Reisegruppe wie ein erkrankter Mühlviertler, der Donnerstagabend als erster in Oberösterreich positiv getestet worden war, teilte das Land mit. Der zweite Infizierte, ein Mann aus Thalheim bei Wels, stammt aus dem Umfeld eines Erkrankten aus dem Reisebus.

Auch die zwei neuen Patienten befinden sich wie die anderen in häuslicher Betreuung. In beiden Fällen wurde die Suche nach Kontaktpersonen aufgenommen. Insgesamt waren in Oberösterreich Sonntagabend neun Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

Ein 80-jähriger Mühlviertler, der vom 23. bis 29. Februar mit einem Reisebus in Südtirol auf Skiurlaub war, war Donnerstagabend als erster in Oberösterreich positiv getestet worden. Im Bus befanden sich rund 50 Passagiere.

Insgesamt sind damit in Österreich 105 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die mit Abstand meisten Fälle wurden aus Wien (32) und Niederösterreich (31) gemeldet. In der Steiermark gibt es zehn Fälle, die restlichen Bundesländer weniger

Norweger in Tirol positiv

Ein Norweger ist am Samstag im Gemeindegebiet Ischgl im Tiroler Bezirk Landeck positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Der 36-Jährige wurde umgehend isoliert und wird zur weiteren Behandlung in die Infektiologie der Innsbrucker Klinik gebracht", teilte Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion in einer Aussendung mit. Auch in diesem Fall sei der Krankheitsverlauf sehr mild.

Der 36-Jährige arbeitet in Ischgl in einer Bar, hieß es. Enge Kontaktpersonen aus seinem Arbeitsumfeld seien bereits unter Quarantäne gestellt und für 14 Tage isoliert worden. Weitere Kontaktpersonen, die nicht zum engen Kreis zählen, werden über einzuhaltende Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen informiert und sind angehalten, wie auch enge Kontaktpersonen ihren Gesundheitszustand für die kommenden zwei Wochen zu beobachten. Weitere Erhebungen zu möglichen engen Kontaktpersonen des 36-Jährigen werden noch durchgeführt, teilte das Land Tirol mit.

Damit waren mit Stand Samstagabend sechs Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt - darunter fünf Norweger und eine 22-Jährige aus Kitzbühel. Ein italienisches Pärchen, das ebenfalls in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist bereits wieder gesund.