In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer der Coronavirus-Epidemie stieg in der Lombardei seit Samstag von 154 auf 257. Alle Entwicklungen weltweit im Live-Blog!

Italien ist in Europa am härtesten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. In Südkorea ist die Zahl der Virusinfektionen mit Sars-CoV-19 derzeit rückläufig. Auch die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen in China ist zuletzt deutlich zurückgegangen.

In Italien , dem in Europa am stärksten von Covid-19 betroffenen Land, wurden 15 Regionen abgeriegelt , damit stehen 16 Millionen Menschen unter Quarantäne

In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen an Covid-19 gestorben

sind Drei Häftlinge starben bei einer Gefängnisrevolte in Modena

Rom ruft Touristen auf, Norditalien zu verlassen

auf, Alitalia stellt Flugbetrieb in Mailand-Malpensa ein

In der Schweiz gab es den zweiten Todesfall, ein 60-jähriger Deutscher starb in Ägypten an den Folgen des Virus

In Österreich gibt es inzwischen über 100 positiv Getestete.





Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog:

Eine Karte der John Hopkins University zeigt die Ausbreitung des Coronavirus: Hier geht's zur Karte!