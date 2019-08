Facebook

Bisher war der Juli 2016 der traurige Rekordhalter © (c) Alexander - stock.adobe.com

Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen lag laut der Behörde um 0,95 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15,8 Grad Celsius. Damit übertreffe der Monat den Juli 2016, der der bisherige Rekordhalter war, um 0,03 Grad.

Die auffälligsten Abweichungen gab es laut NOAA in Alaska, Mitteleuropa, den nord- und südwestlichen Teilen Asiens sowie in Teilen Afrikas und Australiens. In der vergangenen Woche hatte bereits der Klimawandeldienst Copernicus den Juli zum heißesten Monat seit Beginn der Aufzeichnungen erklärt.