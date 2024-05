Da staunte eine Frau in Wolverhampton in den West Midlands nicht schlecht, als sie den kleinen Marmosetten-Affen auf ihrer Küchenzeile entdeckte. Der kleine südamerikanische Affe verschaffte sich nämlich Zugang zu ihrem Haus.

Schon Tage zuvor sah die Engländerin ein „komisches Tier mit buschigem Schwanz“ in ihrem Garten. Sie kontaktierte daher die Tierschutzorganisation „Wings and Paws“. Anhand der Beschreibung erwarteten die Retter einen Fuchs oder ein Eichhörnchen. Deswegen war selbst für die Freiwilligen der Organisation die Überraschung groß, als sie den kleinen Affen entdeckt haben.

Marcel mit seinen Rettern © Cover-Images

Neues Gehege, neue Freundin

Die Helfer konnten Marcel einfangen und ihn in die „Monkey World“ nach Dorset im Süden Englands bringen. Dort erhielt er ein eigenes Gehege und wird, sobald er bereit dafür ist, einer Affendame vorgestellt.

Nachdem Marcel gegenüber den Freiwillligen von „Wings and Paws“ sehr zutraulich war, schätzen die Retter, dass er zuvor als Haustier gehalten und möglicherweise ausgesetzt wurde. In England ist es nämlich erlaubt, Seidenaffen als Haustiere zu halten. Die „Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“ (RSCPA) empfiehlt es jedoch nicht, da diese Affen ein warmes Klima brauchen. Marmosetten-Affen stammen ursprünglich aus Südamerika.