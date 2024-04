Baby Nummer eins ist schon da! Es erblickte am Donnerstag das Licht der Welt - und es ist ein Männchen. Am Affenberg Landskron freute man sich in dieser Woche über den ersten Nachwuchs in dieser Saison. Der Kleine hat vom Team den lateinischen Namen „Pax“ bekommen. Das bedeutet Frieden. „Das, was gerade so auf der Welt passiert, ist nicht so prickelnd. Daher lautet unser Motto bei der Namensgebung heuer ,Frieden in verschiedensten Sprachen‘. Wir haben jedes Jahr ein anderes Motto,“ erzählt Affenberg-Geschäftsführerin Svenja Gaubatz. Jedes Makakenbaby, das in den kommenden Wochen zur Welt kommt, wird also „Frieden“ heißen, jeweils in einer anderen Sprache. Rund zehn Junge werden auch heuer wieder erwartet. Die Mutter von „Pax“ ist „Rosalind“. Bei den aktuell recht niedrigen Temperaturen kuschelt sich der Kleine ganz eng an seine Mama. Und auch die übrige Verwandtschaft hilft mit, das Baby warmzuhalten. Grundsätzlich kommen Japanmakaken mit niedrigen Temperaturen gut zurecht, liegt ihre ursprüngliche Heimat doch auf demselben Breitengrad.