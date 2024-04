Zwei Räder statt vier Räder – so lautet mittlerweile das Motto in der französischen Hauptstadt. Nur mehr 4,3 Prozent der Wege werden in Paris mit dem Auto zurückgelegt, auf Fahrräder entfallen hingegen 11,2 Prozent. Der Plan der Stadtregierung scheint also aufzugehen. Seit Jahren wird der Ausbau von Fahrradstraßen und Radwegen vorangetrieben, gleichzeitig verschwinden immer mehr Auto-Parkplätze aus dem Stadtbild.

Bei „Sub_Bar“ sollen Menschen mit Hörbehinderungen und Hörende zusammenkommen. Das Projekt, das nun auch nach Österreich kommt, arbetiete mit Vibrationen, die es auch gehörlosen Personen ermöglichen soll, Musik zu erleben. Bei der Veranstaltung am 29. April performen Alexander Regal und David Obermaier u.a. auf einem analogen Synthesizer sowie mit einer Drum Machine. Beide Künstler haben ein eingeschränktes Hörvermögen und tragen deshalb sogenannte Feelbelts (vibrationsfähige Gürtel), über die sie den Bass wahrnehmen können.

Eine Umfrage unter mehr als 1800 Österreichern ergab: Die Kärntner finden ihr Bundesland besonders lebenswert. Kärnten haben sie in Sachen Lebensqualität 4,03 von 5 Punkten gegeben, das Bundesland liegt damit österreichweit auf Platz eins – vor Salzburg, das einen Wert von 3,93 erreichte, und Oberösterreich, das mit 3,94 Punkten bewertet wurde. Was besonders auffällt: Am Land ist dieser Wert in Kärnten noch deutlich höher: Die Kärntner Landbevölkerung vergibt für ihre Wohnsituation sogar 4,26 Punkte, in der Stadt sind es 3,89 – was allerdings auch noch über dem Bundesschnitt von 3,75 liegt.

Ukrainische Chirurgen retten Vierjährige mit Hirn-OP

Bei einem beeindruckenden Eingriff haben Neurochirurgen des St. Nicholas Children’s Hospital im ukrainischen Lviv erfolgreich einen Teil des Gehirns eines vierjährigen Mädchens entfernt, um sie von lähmenden Krampfanfällen zu befreien. Die Familie der jungen Patientin reiste für die Operation fast 3000 Kilometer weit. Mittlerweile konnten sie wieder in ihr Zuhause in Nordirland zurückkehren.

„Holland & Barrett“ bildet 600 Mitarbeiter zu Gesundheitscoaches aus

Die britische Naturkostkette „Holland & Barrett“ bildet nun 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Coaches im Bereich der Frauengesundheit aus. Diese sollen in den Filialen des Unternehmens Beratung zu den Themen Menstruationszyklus, Menopause und hormonelle Gesundheit anbieten. Eine Hotline und ein Videoberatungsdienst in Zusammenarbeit mit der „Endometriosis Foundation“ sollen Kundinnen und Kunden zusätzlich unterstützen.

Nach Sturms 3:1 gegen Hartberg winkte Abwehrchef Gregory Wüthrich in der Mixed-Zone noch ab: „Nein“, noch wäre das Baby nicht da. Dass es aber nicht mehr lange dauern würde, sagte der Sturm-Verteidiger nicht dazu. Hätte er aber durchaus können. Auf Instagram meldete der Schweizer jetzt nämlich, dass er Vater geworden ist. Gregory William heißt der Junior – best day ever, schrieb Wüthrich dazu.