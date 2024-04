Nach Sturms 3:1 gegen Hartberg winkte Abwehrchef Gregory Wüthrich in der Mixed-Zone noch ab: „Nein“, noch wäre das Baby nicht da. Dass es aber nicht mehr lange dauern würde, sagte der Sturm-Verteidiger nicht dazu. Hätte er aber durchaus können. Auf Instagram meldete der Schweizer jetzt nämlich, dass er Vater geworden ist. Gregory William heißt der Junior – best day ever, schrieb Wüthrich dazu.

Vorstellbar, dass die Vaterschaft im Kampf um den Meistertitel zusätzliche Kraft verleiht.