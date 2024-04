Nur kurz ließ die Mutter Danka (1) aus den Augen, da verschwand das Mädchen spurlos aus einem Garten in Serbien. Tagelang wurde im In- und Ausland nach ihr gesucht, bevor klar wurde: Das Mädchen wurde ermordet. Wie sich herausstellte, sollen die beiden Wasserwerke-Mitarbeiter Dejan D. und Srdjan J. das kleine Mädchen am 26. März – nur wenige Minuten nach seinem Verschwinden in der Nähe der ostserbischen Bergbaustadt Bor – mit ihrem Dienstauto überfahren haben. Serbische Medien berichten, dass die Männer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Der Leiter der serbischen Kriminalpolizei Ninoslav Cmolić sagte laut Medienberichten, dass die Täter das Mädchen anfuhren und in den Kofferraum ihres Firmenwagens packten. Sie dachten, Danka sei bereits tot. Doch im Auto sei das Mädchen aufgewacht, woraufhin einer der beiden sie brutal erwürgte. Anschließend fuhren sie zu einer Mülldeponie, um dort die Leiche loszuwerden. Nach dem Körper des Mädchens wird noch intensiv gesucht.

Furchtbares Detail am Rande: Während Danka bewusstlos zwischen Werkzeug im Kofferraum lag, soll ihr Vater die beiden Männer angehalten und gefragt haben, ob sie seine Tochter gesehen hätten. Die beiden verneinen. Einer von ihnen soll sich später bei der Suche nach dem Mädchen besonders engagiert haben, wohl um von sich abzulenken. Inzwischen werden die Männer intensiv verhört, sie schieben sich die Schuld gegenseitig in die Schuhe.