Die Geosphere Austria (vormals Zamg) warnte schon Donnerstagmittag vor starkem bis stürmischen Südföhn in weiten Teilen Österreichs. Die Oran-Warnung gilt am gesamten Freitag auch in der Steiermark. Vor allem auf den Bergen werden Böen von bis zu 150 Kilometern pro Stunde erwartet, sagt der steirische Meteorologe Friedrich Wölfelmaier. Das entspricht einem Orkan. Am Vormittag war noch die Rede von Spitzenwerten rund um 120 km/h in den Tiroler Bergen. Diese Werte dürften im Bezirk Liezen im Bereich der Niederen Tauern übertroffen werden.

Warnung vor Stromausfällen und herabstürzender Gegenstände

Offen sei, wie stark der Orkan auch in den Tälern zu spüren sein wird, meint Wölfelmaier: „In der Obersteiermark dürfte es aber auch dort stürmisch sein“, so der Experte. Schäden werden jedenfalls befürchtet. Die Folge des Orkans können nämlich Stromausfälle, entwurzelte Pflanzen und herumfliegende Gegenstände sein.

Der Freitag wird aber auch abseits der Obersteiermark stürmisch: In Graz und der Südsteiermark sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern möglich. Grund ist ein Tiefdruckgebiet, dass in Richtung Westeuropa zieht, weshalb in den Alpen eine Südföhnlage entsteht. Die Temperaturen sind daher am Freitag in der Steiermark durchaus mild - von 20 Grad im Norden bis zu 25 Grad im Süden. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken im ganzen Bundesland ab, Regen ist aber keiner prognostiziert

Die weiteren Ausblicke: Trüber Sonntag, sonniger Montag

Ähnlich bleibt es am Samstag, wo der Wind deutlich nachlässt: „Es bleibt zeitweise sonnig“, sagt Wölfelmaier. Die Maximaltemperaturen sinken auf 18 bis 22 Grad, auch in der Nacht wird es nirgendwo kälter als 8 Grad. Während es am Samstag im gesamten Bundesland trocken bleibt, wird es am Sonntag teils durchaus regnerisch - vor allem in der westlichen Obersteiermark. Dennoch sind 15 bis 18 Grad im ganzen Bundesland drin. Ab Wochenbeginn zeigt sich das Wetter dann wieder von seiner besseren Seite - mit wenigen Wolken, viel Sonne und Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad.