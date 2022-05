Mit der "Ultimae"-Edition des Aventador lässt Lamborghini den V12-Saugmotor noch einmal hochleben. Das Sondermodell war rasend schnell vergriffen. Mit Fotoserie.

Es ist quasi die letzte Ölung: zum einen für das Topmodell Aventador, zum anderen für den V12-Saugmotor, den Lamborghini seit mehr als zehn Jahren als Kraftquelle nutzt. Zwar soll es für künftige Modelle einen neuen Zwölfzylinder geben, allerdings nur mehr im Zusammenspiel mit Elektromotoren, beispielsweise als Plug-in-Hybrid. Der erste vollelektrische Lambo soll dann 2025 an die Steckdose gehen.

Aber wieder zurück "Ultimae"-Edition des Aventador, die in limitierter Auflage von 350 Coupés und 250 Roadstern den Schlusspunkt in der seit 2011 andauernden Laufbahn des Supersportwagens setzt. Der längs eingebaute V12 liefert in seiner letzten Ausbaustufe 780 PS und 720 Newtonmetern Drehmoment aus 6,5 Litern Hubraum an den Allradantrieb. Das sind 40 PS mehr als der Aventador S und 10 PS mehr als der SVJ.

Der letzte Stier mit Saugmotor

In die Verlegenheit, einen Aventador Ultimae zu kaufen, wird übrigens kaum jemand kommen – und das liegt nicht nur am Stückpreis jenseits der 400.000 Euro. Die insgesamt 600 Stück sind bereits restlos ausverkauft.

Hier ein Überblick darüber, was einem entgeht: Als Coupé bringt der Stier aus Sant'Agata Bolognese ein Trockengewicht von gerade einmal 1550 Kilogramm auf die Waage, was nach Adam Riese ein Leistungsgewicht von 1,98 kg/PS ergibt. Die 100-km/h-Marke fällt in 2,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 355 km/h.