Der Canoo hat gegenläufig öffnende Türen © CANOO

Zwei neue Elektroauto-Start-ups haben einen starken Bezug zu Österreich, und zwar zu Magna in Graz. Henrik Fisker will sein neues Elektro-SUV namens Ocean ab 2022, dass entweder in Murmetropole oder am slowenischen Standorte in Hoce gebaut werden soll. Im Gegensatz zum alten Haudegen der Autobranche, der schon bei BMW und Aston Martin arbeitete, aber mit seinem eigenen E-Auto-Konzept Fisker Karma eine finanzielle Bruchlandung hinlegte, sind die Kalifornier von Canoo ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.