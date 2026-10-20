Die Südoststeiermark hat bei Gault Millau jetzt 25 Hauben

Der Restaurant-Führer hat ein zehntes Lokal aus der Region in die Spitzengastronomie aufgenommen: „Locknbauer“ aus Tieschen. Für das Betreiber-Duo eine echte Überraschung.

Die Südoststeiermark ist eine Genussregion und bietet viele kulinarische Highlights. In der Spitzengastronomie ist die Region ein Hotspot. Das zeigt sich auch in der aktuellen Ausgabe des Restaurant-Führers Gault Millau 2027. 25 Hauben verteilt auf zehn Lokale – und wie im Vorjahr (23 Hauben) darf man sich auch heuer über einen Zuwachs freuen. Dafür sorgt ein Newcomer. Denn mit dem „Locknbauer“ in Tieschen, der auf Anhieb zwei Hauben eroberte, steigt die Zahl der Spitzenrestaurants im Bezirk auf zehn (siehe Infobox).

„Locknbauer“, das sind Lukas Jahn und Anna Zora und ihr Bio-Weingut mit Buschenschank. Mit einer Aufnahme in die Garde der Spitzengastronomie hat das Duo nicht gerechnet. „Wir waren sehr überrascht. Wir haben nicht gewusst, dass das auch für einen Buschenschank möglich ist“, erzählen die beiden. „Wir haben am Montagabend beim Spazierengehen von einem Weinkunden davon erfahren. Zuerst haben wir es fast nicht geglaubt. Aber es freut uns natürlich sehr und wir sind auch stolz.“

Ein besonderer Buschenschank

Weinbauer Lukas Jahn meint, dass die Auszeichnung vor allem den Kochkünsten seiner Freundin Anna Zora zu verdanken ist. Mit ihrem Market-Garden-Konzept baut sie im eigenen Garten auf kleinem Platz viele unterschiedliche Gemüsesorten an. Ein Teil des Gastgartens ist inzwischen Gemüsegarten. So sitzen die Gäste neben dem, was dann auf den Teller kommt. Darum geht es Anna Zora: „Lebensmittel-Anbau sowie -Produktion und Kochen dem Gast näher zu bringen, damit er ein Gespür dafür bekommt.“ Zahlreiche Gemüsespezialitäten baut das Duo selbst an. Was sie nicht selbst haben (Fleisch, Fisch), kommt vor allem von Bio-Produzenten aus der Region. „Das ist uns sehr wichtig“, betont Zora. Heuer hat man von Bio auf Demeter umgestellt.

Haubenlokale in der Südoststeiermark Vier Hauben: Geschwister Rauch, Trautmannsdorf (18 Punkte). Saziani, Straden (17,5 Punkte). Drei Hauben: Lilli, Fehring (16 Punkte). Malerwinkl, Hatzendorf (15,5 Punkte). Genusstheater Krispel, Straden (15 Punkte). Zwei Hauben: Geschwister Rauch Wirtshaus, Trautmannsdorf (14,5 Punkte). Lounge 81, Bairisch Kölldorf (Bad Gleichenberg) (14 Punkte). Locknbauer, Tieschen (13 Punkte). Eine Haube: Schloss Kapfenstein (11,5 Punkte). Schlosswirt Kornberg (Feldbach) (11 Punkte).

„Wir haben nicht die typische Brettljause, sondern ich spiele bei den Gerichten viel mit Geschmäckern und Aromen“, betont Zora. „Das ist natürlich eine Nische. Aber langsam spricht es mehr Menschen an. Man sieht, dass die Arbeit Früchte getragen hat.“

Erfolgsmarathon mit Geheimzutat

Seit vielen Jahren an der Spitze der Haubenlokale in Südoststeiermark stehen die Geschwister Sonja und Richard Rauch aus Trautmannsdorf (Gemeinde Bad Gleichenberg). Daran hat sich nichts geändert. Vier Hauben (18 Punkte) hat Gault Millau dem Geschwisterpaar auch diesmal verliehen. Als Draufgabe gab es auch für ihr Wirtshaus wieder zwei Hauben (14,5 Punkte). Richard Rauch spricht von einem „einfachen“ Rezept für den dauerhaften Erfolg. Das beginnt mit einem großartigen Team im Hintergrund. Dazu komme die Zusammenarbeit mit den besten Produzenten der Region – die „Geheimzutat“, wie Rauch das nennt: „Und viel Leidenschaft.“

© Martin Huber Das Geschwisterpaar Sonja und Richard Rauch führt auch im Gault Millau 2027 die Riege der regionalen Spitzengastronomie mit vier Hauben an

„Das ist für uns kein Sprint, sondern ein Marathon“, beschreibt Rauch die Kontinuität des Erfolges. „Diese Beständigkeit spüren wir bei unseren Stammgästen und den Urlaubern, die in die Region kommen. Die bestätigen uns in uns, in unserem Tun“, so Rauch. „Dass wir als Geschwister zusammenhalten, gehört natürlich auch zum Gelingen. Wir haben viel Spaß und für die Zukunft noch einiges vor.“

Sazianis Erfolgsrezept: Disziplin und Leidenschaft

Auch das „Saziani“ in Straden kann an die Leistung des Vorjahres anknüpfen. Küchenchef Christoph Mandl erkochte sich erneut 17,5 Punkte und damit vier Hauben. Als Grund für die unverändert gute Bewertung nennt der Gastronom Konzentration, Disziplin und vor allem Leidenschaft für den Beruf: „Man darf sich nicht zu sehr verkopfen, sondern sollte einfach das machen, wofür man brennt, und jeden Tag seine Leistung bringen. Stabilität ist in der jetzigen Zeit für Restaurants sehr wichtig“, sagt Mandl.

Groß ist die Freude bei Mandl aber nicht nur über den eigenen Erfolg, sondern auch über die neuen Hauben anderer steirischer Kollegen: „Dieses Jahr ist besonders. Ich freue mich fast mehr für Kollegen, die bisher immer etwas unter dem Radar waren und jetzt vier Hauben haben, als für mich selbst“, betont er und nennt dabei etwa Philipp Dyczek mit dem „Artis“ in Graz oder Norbert Thaller aus St. Veit am Vogau.