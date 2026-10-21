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Prolactal will „Innovationspartner für gesündere Ernährung“ werden

Prolactal hat mit der Milchstraße 1 eine eigene Adresse in Hartberg bekommen. Zusammen mit einem Innovation-Center denkt man die Unternehmensgeschichte neu.

© KLZ / Moritz Weinstock
Eduard Croitoru ist CEO von Prolactal. Mit der Neuausrichtung des Unternehmens verfolge man das Ziel „Ernährungslösungen“ für alle Generationen zu schaffen
Moritz Weinstock
Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld
Hartberg (Gemeinde)Prolactal

Ein Ufo schwebt über den Silos der Prolactal, lila Tentakeln schlängeln sich aus den Fenstern der Gebäude und die Adresse heißt nicht mehr Ferdinand-Leihs-Straße 40, sondern Milchstraße 1: Das Hartberger Unternehmen hat in den vergangenen Monaten vieles neu gedacht: „Wir wollten bewusst die Grenzen klassischer B2B-Kommunikation verlassen. Denn Wissenschaft und Ernährung können nicht nur informieren, sondern auch Neugier wecken“, erklärt Domiziana Salvemini, Marketing- und Kommunikationsmanagerin des Milchproduktanbieters. Das Unternehmen befinde sich derzeit mitten in einem Transformationsprozess, bei dem man nicht nur den Markenauftritt straffen will.

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Außerirdisches in oststeirischen Höhen auf den Silos der Prolactal in Hartberg
Außerirdisches in oststeirischen Höhen auf den Silos der Prolactal in Hartberg © KLZ / Margot Jeitler

So erklärt Eduard Croitoru, CEO von Prolactal, dass man sich „vom klassischen Ingredients-Lieferanten zu einem Innovationspartner für eine gesündere Ernährung“ weiterentwickeln will. Im Mai dieses Jahres ließ man bereits mit Millionen-Investitionen in eine neue Absackanlage für Ziegenmilchpulver aufhorchen. Nun folgt die Idee, ein ganzes Universum für die „Zukunft der Milchernährung“ sein zu wollen, mit passender Geschichte vom „PROverse“.

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Domiziana Salvemini, Marketing- und Kommunikationsmanagerin, ist mit ihrem Team für die Entwicklung der neuen Unternehmensgeschichte verantwortlich
Domiziana Salvemini, Marketing- und Kommunikationsmanagerin, ist mit ihrem Team für die Entwicklung der neuen Unternehmensgeschichte verantwortlich © Prolactal

Innovation-Center: Gemeinsam mit Kunden Ernährung erforschen

Mit den drei Säulen der Babyernährung, Sportlerernährung und der Ernährung im Alter werden in den kommenden Jahren weiterhin täglich mehrere Millionen Liter Bio-Milch zu Proteinen, Laktose und Pulverprodukten verarbeitet. In der Milchstraße 1 gibt es dafür nun auch das Entwicklungszentrum „PROnova“, ausgestattet mit einer modernen Experimentierküche.

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Das Forschungszentrum „PROnova“ ist eine Mischung aus Labor und moderner Fusion-Kitchen
Das Forschungszentrum „PROnova“ ist eine Mischung aus Labor und moderner Fusion-Kitchen © Prolactal

Hier sollen Wissenschaft und Kreativität ineinanderfließen. Die Idee: Aus Prolactal-Zutaten Neues entstehen lassen – nicht nur mit dem hauseigenen Forschungsteam, sondern auch in Zusammenarbeit mit Kunden. So will man Prototypen der Ernährung entwickeln, neue Anwendungsmöglichkeiten testen, bestehende Rezepturen hinterfragen. Oder anders ausgedrückt: den Milchhorizont erweitern.

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