Krankmeldung: So viele Steirer und Kärntner sind krankgeschrieben

In der Steiermark ist die Lage in Bezug auf grippale Infekte und Grippe stabil, in Kärnten sind die Grippefälle um die Hälfte gesunken.

Ein sicheres Zeichen, dass die Erkältungszeit begonnen hat, ist eine wöchentliche Aussendung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zu den Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. An diesen Daten lässt sich erkennen, dass die Lage in Bezug auf grippale Infekte, die echte Grippe (Influenza) sowie Covid-19 aktuell stabil ist. Zwischen Kalenderwoche 41 und 42 ist die Zahl der Krankschreibungen aufgrund grippaler Infekte österreichweit etwa geringfügig von 65.741 auf 64.211 gesunken, ebenso waren mit 746 weniger Influenzafälle (KW 41: 806) zu verzeichnen. Die Anzahl der Covid-19-Infektionen ist von 381 auf 400 leicht gestiegen.

Insgesamt waren in der letzten Woche österreichweit 264.769 Menschen krankgemeldet. Von den Arbeitsunfähigkeitsmeldungen sind alle ÖGK-versicherten Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie Arbeitslosengeldbezieherinnen und -bezieher umfasst. Extra ausgewiesen werden nur grippale Infekte, Influenza sowie Covid. In den 264.769 Krankmeldungen sind also auch alle anderen Erkrankungen, etwa Langzeitkrankenstände, eingerechnet.

Steiermark: Zahlen fast ident geblieben

In der Steiermark zeigt sich ein ganz ähnliches Bild. Die Krankenstände aufgrund von grippalen Infekten sind von 9024 auf 8726 gesunken. Krankenstände wegen einer Covid-19-Erkrankung standen in Kalenderwoche 41 wie 42 mit 60 Fällen zu Buche. Etwas geringer fielen auch die Daten zu Covid-19 aus: Diese sind im selben Zeitraum von 44 auf 41 Krankenstandfälle gesunken. Insgesamt waren in der Steiermark in Kalenderwoche 42 35.256 Personen arbeitsunfähig (KW 41: 35.424).

Kärnten: Grippe-Fälle gesunken

Die markanteste Veränderung gab es in Kärnten in Bezug auf die echte Grippe. In Kalenderwoche meldete die ÖGK 40 Influenzafälle – wir haben hier berichtet. In der Vorwoche war es schließlich um die Hälfte weniger: 20 Fälle der echten Grippe stehen zu Buche. Gesunken ist auch die Zahl der grippalen Infekte – und zwar von 3601 auf 3187. Allerdings sind mit 17 mehr Covid-19-Fälle als in KW 41, da waren es sechs an der Zahl, zu verzeichnen. Insgesamt waren mit 13.122 etwas weniger Kärntnerinnen und Kärntner arbeitsunfähig (KW 41: 13.387).