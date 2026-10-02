Influenza, Covid und Co.: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, an die Impfung zu denken“

Langsam aber sicher nimmt die Erkältungssaison Fahrt auf. Nun wäre der perfekte Zeitpunkt, den Impfstatus zu überprüfen und zu überlegen, welche Impfung man braucht. Expertin Andrea Grisold rät vor allem zur Grippe-Impfung.

Mit dem Herbst beginnt auch die Hochsaison der Viren. Kaum wird es draußen kühler, haben Krankheitserreger wieder leichteres Spiel. Denn mit Schule und Beruf verbringen wir wieder mehr Zeit in geschlossenen Räumen. Das zeigt sich auch im österreichischen Sentinelsystem, das vom Zentrum für Virologie der MedUni Wien betrieben wird: Zwischen Kalenderwoche 38 und 39 ist ein klarer Anstieg von Erregern respiratischer Infektionen zu erkennen. Noch dominieren dabei die klassischen Erkältungsviren: der überwiegende Großteil des Anstiegs entfällt auf Rhinoviren und Enteroviren.

Um sich vor Ansteckung zu schützen, gilt vor allem: Abstand halten und Hygiene. „Regelmäßiges Händewaschen ist wichtig“, sagt Andrea Grisold, Leiterin des Bereichs Klinische Mikrobiologie, Krankenhaushygiene und Impfungen an der Med-Uni Graz. Alles, was das Immunsystem stärkt, ist hilfreich: ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und auch Schlaf bzw. Erholung und Stress sollten sich so gut wie möglich die Waage halten.

© Privat Impfexpertin Andrea Grisold

„Wir sehen aber auch, dass Sars-CoV-2 auf niedrigem Niveau ansteigt“, sagt die Expertin. Die aktuell zirkulierenden Varianten verursachen bis dato eher leichte Verläufe. Grisold fügt allerdings ein „Aber“ hinzu: „Aber das heißt nicht, dass Covid-19 beim Einzelnen nicht auch schwer verlaufen kann.“ Schützen kann man sich mit einer Impfung. Diese ist grundsätzlich ab zwölf Jahren zugelassen. Sie wird vorrangig all jenen Personen empfohlen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Dazu zählen etwa Personen ab 60 Jahren, Schwangere, stark übergewichtige Menschen, Personen, deren Immunsystem aufgrund von Krankheit oder Medikamenten geschwächt ist. Auch für Menschen, die in Pflegeheimen betreut werden, wird die Covid-Impfung empfohlen. Vor Beginn der kalten Jahreszeit wäre, so Grisold, ein guter Zeitpunkt für die Verabreichung: „Der Impfschutz hält fast ein Jahr. Der Spätherbst bis spätestens Oktober/November ist also ein gutes Zeitfenster.“

Die echte Grippe Die Influenza unterscheidet sich deutlich in Schwere und Dauer von herkömmlichen Erkältungen bzw. Infekten. Sie wird durch verschiedene Influenza-Viren ausgelöst. Die echte Grippe macht sich durch eine schlagartige Zustandsverschlechterung bemerkbar, Symptome breiten sich binnen kürzester Zeit im Körper aus. Zu den Influenza-Symptomen zählen hohes Fieber, Muskel-, Glieder-, Kopf- sowie Halsschmerzen und Schüttelfrost. Während ein grippaler Infekt meist nach einer Woche überstanden ist, kann eine Grippe deutlich länger ans Bett fesseln und zu schweren Komplikationen, wie zum Beispiel einer Herzmuskelentzündung, führen.

Erste Grippe-Fälle

Sehr sporadisch taucht im Virenspektrum auch schon Influenza, also die echte Grippe, auf. „Untypischerweise hatten wir im Sommer vereinzelt Influenza-A-Fälle. Aber grundsätzlich ist es aktuell noch ruhig.“ Zeit genug also, sich darüber Gedanken zu machen, ob man sich die Grippe-Impfung holen möchte. Aus Sicht von Expertin Grisold spricht vieles dafür. „Auch hier ist jetzt der richtige Zeitpunkt, an die Impfung zu denken. Denn die echte Grippe ist weit mehr als ein paar Tage Fieber, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung. Gefährdet sind vor allem ältere Personen, aber zum Beispiel auch Schwangere“, erklärt sie. Vor allem Menschen, die an Herz-Kreislauferkrankungen leiden, sollten sich gegen die Grippe impfen lassen. Selbiges gilt für COPD-, Diabetes- und Adipositas-Patienten. Grundsätzlich wird die Influenza-Impfung allen Menschen ab dem Alter von sechs Monaten empfohlen.

Denn diese Erkrankung kann nicht nur schwer verlaufen bzw. in manchen Fällen tödlich verlaufen, sie zieht auch ein erhöhtes Krankheitsrisiko nach sich. „Nach einer Influenzaerkrankung ist das Herzinfarktrisiko um das Zehnfache erhöht, das Schlaganfallrisiko um das Achtfache, auch kann es zu Blutzuckerentgleisungen kommen.“ Laut Daten der Ages verstarben in der Grippesaison 2025/26 knapp 2.000 Menschen an einer Influenzaerkrankung.

Umso verwunderlicher, wenn auch nicht unbekannt, ist: „Österreicherinnen und Österreicher sind Impfmuffel“, sagt Grisold. So waren in der Saison 24/25 lediglich 15% Prozent der österreichischen Bevölkerung gegen die echte Grippe geimpft. Die Grippe-Impfung steht allen in Österreich lebenden Personen ab dem Alter von sechs Monaten kostenfrei zur Verfügung. Erste Anlaufstelle ist die Hausärztin, der Hausarzt. Der richtige Zeitpunkt für die Impfung ist ab Mitte bzw. Ende Oktober – im besten Fall, bevor die alljährliche Grippewelle wieder Fahrt aufnimmt. Für Kinder und Jugendliche gibt es die Grippe-Impfung in Form eines Nasensprays.