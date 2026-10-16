„Weinkost on Tour“ sorgte in Leoben für Gaumenfreuden

Bei „Weinkost on Tour“ konnten sich 30 Gäste im Regionalbüro Leoben der Kleinen Zeitung ausgezeichneter Finalistenweine der 34. Weinkost erfreuen.

„Beim Herfahren habe ich drei Mal ein Gösser-Schild gesehen. Da habe ich gewusst, ich bin gleich da“, meint Weinexperte Arno Bergler mit einem Augenzwinkern. Aber natürlich war es dann nicht das Bier, das bei „Weinkost on Tour“ im Kleine Zeitung-Regionalbüro Leoben im Zentrum des Interesses stand.

Knapp 30 Gäste hatten sich eingefunden, um in gemütlichem Rahmen an insgesamt zwölf Finalistenweinen der 34. Weinkost zu nippen. Der Genuss war Programm. Kulinarik-Redakteur Georg Hoffelner und Weinkost-Leiter Arno Bergler führten die Freunde erlesener Tropfen durch einen unterhaltsamen, aber auch lehrreichen Abend.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Kulinarik-Redakteur Georg Hoffelner und Sommelier Arno Bergler führten durch den Abend in Leoben

Sie erklärten nicht nur interessante Details zu den Weinen selbst, sondern gaben auch Einblicke in Hintergrundinformationen zu den Anbaugebieten, den Rebsorten, den Winzern und allen anderen Fachbereichen, die das Thema Weinbau und Weingenuss betreffen. Gut, dass es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen eigenen Notizblock gab, um das frisch erworbene Wissen verbrieft mit nach Hause zu nehmen.

Spannende „Blindverkostung“

Bei einer sogenannten „Blindverkostung“ in vier verschiedenen Kategorien testeten sich die Gäste mit Hingabe durch die einzelnen Weine und konnten ihre Meinung abgeben, die ganz ihrem persönlichen Geschmack entsprach. „Unglaublich. Es sind wirklich alle Weine hervorragend, die Qualität ist vollkommen außer Zweifel. Das ist nicht einfach, da noch einzelne Nuancen zu unterscheiden“, meint ein Teilnehmer.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Aufmerksam lauschten die Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber den Ausführungen

Für die Weinkennerinnen und Weinkenner war es aber sichtlich keine Qual, sondern ein Vergnügen der Wahl. „Das Schöne ist: Sie alle haben recht“, meint Bergler zu den Gästen. Denn: „Über Geschmack kann man nicht streiten. Bei der Qualität schaut es freilich anders aus.“ Farbe, Geruch und Geschmack seien die drei Hauptkriterien bei der Einordnung der Tropfen.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Direktor Reinhold Holler mit den drei fleißigen Helfern der Fachschule Silberberg

„Oder anders gesagt, man schaut ihn an, man riecht ihn, man schmeckt ihn“, meint Bergler. Für das perfekte Ausschenken und die Bewirtung sorgten drei Schüler der Fachschule Silberberg gemeinsam mit Direktor Reinhold Holler. Zum Abschluss des gelungenen Abends gab es deftige Brötchen und beste Gelegenheit, sich noch weiter zum Thema Wein, Weinbau und Genuss auszutauschen.

Geschmackvoller Abend

Die Gäste waren sich zuletzt alle einig, dass es ein interessanter, gemütlicher und vor allem geschmackvoller Abend im Kleine-Regionalbüro Leoben war, den sie zum letzten Schluck genossen haben.