Überraschende Personalie: Gabalier wird Chef der Volkskultur

Der ehemalige Dancing Star und Kurzzeit-Lehrer Willi Gabalier setzte sich im Hearing durch. Mit Jahresbeginn übernimmt er die Geschäftsführung der Volkskultur Steiermark.

Eine überraschende Personalie gab die steirische Landesregierung am Freitag bekannt: Willi Gabalier (45) wird neuer Geschäftsführer der Volkskultur Steiermark GmbH. Der als Profitänzer und Fernsehmoderator zu nationaler Bekanntheit gekommene Kunsthistoriker setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch. Insgesamt hatten sich 17 Personen für den Job beworben. Neben Gabalier schafften es noch eine Kandidatin und ein Kandidat ins finale Hearing. „Die Hearingkommission sprach sich für Wilhelm Gabalier aus“, heißt es in einer Aussendung des Landes.

Die Landesregierung wird die Bestellung in einer der nächsten Regierungssitzungen formell absegnen, am 1. Jänner tritt Gabalier seinen neuen Posten an. Damit folgt er Simon Koiner-Graupp, der sich aus familiären Gründen nicht mehr beworben hatte.

Vorschusslorbeeren aus der Landespolitik

„Mit Willi Gabalier übernimmt eine Persönlichkeit die Geschäftsführung der Volkskultur Steiermark GmbH, die umfassende Erfahrung, fachliche Kompetenz und eine tiefe Verbundenheit mit der steirischen Volkskultur mitbringt“, lässt Landeshauptmann und Volkskultur-Referent Mario Kunasek wissen. Durch seine langjährige Tätigkeit in der Kulturvermittlung, seine Führungs- und Managementerfahrung sowie sein Engagement für Brauchtum und kulturelles Erbe bringe er beste Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Auch Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl bezeichnet Gabalier als einen „ausgewiesenen Kenner der steirischen Kultur“.

© Klz / Stefan Pajman Als Tänzer beim Militärmusikfestival in Graz: Milizsoldat Willi Gabalier

Der neue Volkskulturchef wird in der Aussendung so zitiert: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, die steirische Volkskultur in meiner neuen Funktion aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Es ist mir ein großes Anliegen, unser kulturelles Erbe und unsere Traditionen lebendig zu halten und für kommende Generationen zu bewahren.“

Willi Gabalier tanzte auf vielen Bühnen

Der ältere Bruder von „Volks-Rock‘n‘Roller“ Andreas Gabalier hatte erst im September als Lehrer in der Grazer Mittelschule Viktor Kaplan begonnen. Zur künftigen Materie hat er mehrere Berührungspunkte: als Präsident des Steirischen Volksbildungswerkes, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkskultur Steiermark sowie als Vorstandsmitglied des Steirischen Volksliedwerkes. Außerdem sitzt der Milizsoldat auch im Kulturkuratorium des Landes und engagiert sich seit 2024 als Experte für Kulturgüterschutz beim Bundesheer.

© Servustv Für ServusTV präsentierte Gabalier „Bares für Rares“

Einem breiten Publikum wurde Willi Gabalier durch seine Fernsehauftritte bekannt – darunter bei „Dancing Stars“ (ORF), „Let‘s Dance“ (RTL) und als Präsentator von „Bares für Rares“ (ServusTV). Im Tanzsport war der verheiratete Vater Mitglied der Nationalmannschaft, Profimeister über zehn Tänze und Vizestaatsmeister.