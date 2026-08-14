Koiner-Graupp verabschiedet sich von Spitze der Volkskultur

Die Volkskultur-Steiermark-Gesellschaft erhält 2027 eine neue Führung. Simon Koiner-Graupp bewirbt sich der Familie zuliebe nicht mehr.

Zieht mit Jahresende einen Schlussstrich: Simon Koiner-Graupp, hier am Sitz des steirischen Heimatwerks

Die Geschäftsführung der Volkskultur Steiermark GmbH wird wieder ausgeschrieben. Das war so geplant und entspricht dem Fünf-Jahres-Rhythmus. Allerdings: Der logische Favorit, der aktuelle Chef Simon Koiner-Graupp, wird sich nicht mehr bewerben.

Parteipolitische Gründe hat das nicht, betont Koiner-Graupp, der für die ÖVP im Gemeinderat von Mureck sitzt, und dessen Chef seit Ende 2024 der blaue Landeshauptmann Mario Kunasek ist. Vielmehr haben er und sein Mann Matthias zwei Pflegekinder mit drei bzw. vier Jahren. „Und ich will mich mehr um sie, um unsere Familie kümmern“, betont Koiner-Graupp.

Rückkehr in den Landesdienst

Der erfüllt seinen Vertrag natürlich bis Jahresende und kehrt 2027 wieder in den Landesdiest zurück. In Teilzeit, nachdem sein Mann wieder Vollzeit arbeitet. „Ich werde mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen“, verrät der 35-Jährige. Sein Herz schlägt ja für die steirische Volkskultur, aber er freut sich nicht minder auf mehr Familienzeit.

Nun beginnt die Suche nach der Nachfolge, die Bewerbungsfrist endet mit 15. September. Für die Vorauswahl wurde der Personalberater Catro engagiert. Voraussetzungen für eine Bewerbung sind unter anderem ein abgeschlossenes Studium (Sozial-, Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften), fundiertes Wissen über die steirische (Volks-)Kultur und Erfahrungen im Veranstaltungsbereich.

Der Posten ist mit einem Mindestgehalt von 100.000 Euro brutto im Jahr (circa 7100 Euro brutto im Monat) eingestuft. Koiner-Graupp war 2022 auf Langzeitchefin Monika Primas gefolgt.

Steirische Volkskultur in Zahlen