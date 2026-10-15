Die Brandkatastrophe von Omiš fordert ihr fünftes Menschenleben

Nach dem Großbrand, der am 13. August in der Urlaubsregion um Omiš ausgebrochen war, starb ein weiteres, das fünfte Opfer der Katastrophe im Krankenhaus.

Nach zwei Monaten Überlebenskampf im Krankenhaus in Kroatien starb ein 70-jähriger Mann. Er wurde das Opfer der verheerenden Brandkatastrophe von Omiš. „Trotz aller intensivmedizinischen Maßnahmen und der Bemühungen des Ärzteteams ist eine weitere Person – ein 1956 geborener Mann – im Krankenhaus von Split an den Folgen der bei dem Brand in der Gegend von Omiš erlittenen Verletzungen verstorben. Eine Patientin befindet sich weiterhin auf der Intensivstation des Klinischen Krankenhauszentrums Split, ihr Zustand ist stabil. Wir sprechen der Familie des Verstorbenen unser tiefstes Mitgefühl aus“, teilte das Krankenhaus am Mittwochvormittag mit.

Fünf Todesopfer

Der Mann ist das mittlerweile fünfte Todesopfer, das nach dem Großbrand, der am 13. August in der beliebten Urlaubsregion ausgebrochen war, vermeldet werden musste. Vor acht Tagen starb eine 41-jährige Frau im Krankenhaus. Sie arbeitete als Saisonkraft im Urlaubsort und war eine Kollegin des ersten Todesopfers der Brandkatastrophe. Sie waren gemeinsam auf der Flucht vor den Flammen. Der Leichnam der 34-jährigen Frau aus Bosnien und Herzegowina wurde bereits am 14. August gefunden.

Eine weitere Kollegin verstarb am 10. September im Krankenhaus. Auch die 58-Jährige erlag trotz großer intensivmedizinischer Bemühungen nach 28 Tagen ihren schweren Verletzungen. Sie war das dritte Todesopfer. Denn bereits zwei Wochen nach dem Feuer erlag auch ein pensionierter Feuerwehrmann, der an der Brandbekämpfung mitwirkte, ebenfalls seinen schweren Brandverletzungen im Krankenhaus.

Insgesamt wurden 40 Menschen bei der Brandkatastrophe verletzt.