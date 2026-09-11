Drittes Opfer starb nach Waldbrand in Omiš Mitte August

Nach dem Waldbrand in Omiš vom 13. August starben mittlerweile drei Menschen an den Verletzungen einer der größten Brandkatastrophen Kroatiens.

Es war einer der verheerendsten Waldbrände, die Kroatien je erlebt hatte. Das Feuer brach in der Nacht des 13. August über dem Küstenort Omiš aus und breitete sich, angefacht durch starke Winde, über eine Fläche von 23 Kilometern aus. 2500 Menschen mussten evakuiert werden, 43 Menschen wurden verletzt. Die Leiche einer 34-jährigen Frau aus Bosnien-Herzegowina, die als Saisonkraft im Urlaubsort gearbeitet hatte, wurde am nächsten Tag gefunden. Sie starb, nachdem sie ihr Auto verlassen hatte, um vor den Flammen zu Fuß zu flüchten.

Fast einen Monat nach der furchtbaren Brandtragödie vermeldete nun das Krankenhaus in Split ein weiteres Todesopfer. Eine 58-Jährige erlag trotz großer intensivmedizinischer Bemühungen nach 28 Tagen ihren schweren Verletzungen. Sie ist die dritte, die an den Folgen der Brandkatastrophe starb, denn bereits vor zwei Wochen erlag auch ein Feuerwehrmann seinen Verletzungen im Krankenhaus. Zwei weitere Verletzungsopfer werden in Split im Krankenhaus noch intensivmedizinisch betreut.

Zwei Opfer waren gemeinsam auf der Flucht

Wie Slobodna Dalmacija berichtet, war die 58-Jährige in der selben Gruppe von Flüchtenden wie das erste Opfer, die 34-jährige Bosnierin. Beide arbeiteten in der selben Urlauberunterkunft. In der Gruppe war auch die Schwester der 34-Jährigen. Alle fanden sich plötzlich in einem Inferno zwischen Feuer und Rauch wieder, berichtete sie der Zeitung unter Tränen. Sie habe noch nach ihrer Schwester gerufen, auch versucht zu ihr vorzudringen, doch dann war sie zwischen den Flammen und explodierenden Autos verschwunden. Die Schwester überlebte mit leichten Brandverletzungen.

Auch der 58-Jährigen sei es laut Auskunft des Krankenhauses in den letzten beiden Tagen besser gegangen, sie sei sogar wieder ansprechbar gewesen, bevor sich ihr Zustand wieder verschlechterte und sie schließlich starb.