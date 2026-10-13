Fußgänger gegen Tramway, Grazer Linien 1, 7 und 17 eingeschränkt

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Unfall mit einem Passanten und einer Tram in der Maiffredygasse. Straßenbahnen mussten am Jakominiplatz wenden.

Verkehrsaufsicht, Rotes Kreuz und Polizei rückten nach dem Vorfall in der Maiffredygasse bzw. am Glacis aus

Verkehrsaufsicht, Rotes Kreuz und Polizei zogen am Dienstagnachmittag die Blicke in der Maiffredygasse bzw. am Glacis auf sich. Nach ersten Informationen war eine Person gegen die Straßenbahn gelaufen. Laut Rotem Kreuz kam die Person vergleichsweise glimpflich davon.

Während des Einsatzes war der Abschnitt für die Öffis gesperrt. Die Holding Graz Linien ließ die Tramways der Linien 1, 7 und 17 am Jakominiplatz wenden. Zwischen Jakominiplatz und St. Leonhard wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Gegen 18 Uhr konnte der Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben werden.