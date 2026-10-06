Grazer Radlerin kollidiert mit Bim: So kam es zum jüngsten Unfall

Erneut kam es entlang der Conrad-von-Hötzendorf Straße zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einer Radfahrerin. Die 23-Jährige wurde dabei zum Glück „nur“ leicht verletzt.

Gleich drei Vorfälle an einem Tag beschäftigten an diesem 5. Oktober die Graz-Linien, in zwei Fällen rief dieser Montag auch Einsatzkräfte auf den Plan – und bei einem Zwischenfall davon wurde Schlimmes befürchtet: Einmal mehr war es ja entlang der Straßenbahnstrecke in der Conrad-von-Hötzendorf Straße zu einer Kollision zwischen einer Bimgarnitur und einer Person auf dem Fahrrad gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr.

Wie sich am Tag danach herausstellt, dürfte der Unfall zum Glück glimpflich verlaufen sein: Auf Anfrage der Kleinen Zeitung heißt es seitens der Polizei, dass die betroffene Radfahrerin „nur“ leicht verletzt und im Grazer UKH ambulant behandelt wurde. Wie es überhaupt zum Unfall – einer von leider vielen auf dieser Strecke – gekommen war? Laut Exekutive dürfte die 23-jährige Radfahrerin, als diese auf Höhe Brockmanngasse die Conrad-von-Hötzendorf Straße queren wollte, die Straßenbahn der Linie 4 gen Liebenau übersehen haben. „Trotz unmittelbarer Gefahrenbremsung des Straßenbahnfahrers kam es zur Kollision.“

© Saria Montag gegen 16 Uhr: Die Polizei ermittelt an der Unfallstelle

Tödliche Unfälle

Der Zwischenfall reiht sich leider ein in eine schwarze Serie: Im Herbst 2025 war eine sehbehinderte Grazerin von einer Bim überrollt und getötet worden, als sie tragischerweise eine Garnitur hinter einem Holding-Fahrzeug übersehen haben dürfte. Und im Sommer 2024 war ein siebenjähriger Bub von einer Bim erfasst und getötet worden.

Person randalierte

Bei den beiden anderen Vorfällen an diesem 5. Oktober war übrigens einmal ein Fahrgast in der Bim zu Sturz gekommen – und am späteren Montagnachmittag soll ein Mann an der Haltestelle Hauptbahnhof auf eine Bim eingeschlagen haben. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte alarmiert.