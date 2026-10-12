Mit dieser Karte lockt Ehepaar in Kärntner Traditionsgasthof

Am Wochenende wurde der Gasthof Koch in Brückl neu eröffnet. Was es dort zu essen gibt und wie viel die Gerichte kosten.

„Am Wochenende haben wir gratis für die Leute gekocht, damit sie uns kennenlernen. Am Sonntag sind wir zum Normalbetrieb gewechselt“, erklärt Jürgen Regenfelder. Er und seine Frau Kvetoslava haben den Gasthof Koch in Brückl gepachtet und bieten auch einen Lieferservice an. Geliefert wird bis nach Wieting, Völkermarkt, Pischeldorf und Launsdorf.

Angeboten werden verschiedene Pizzen. Die Palette reicht von der einfachen Margherita (10,50 Euro) bis zur Brückler Hauspizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Speck, Salami, Mais, roten Zwiebeln und Pfefferoni (15,50) oder dem Klassiker San Daniele mit Rucola, Prosciutto und Parmesan (15,50). Ebenso gibt es auch eine große Burger-Karte. Den Classic Burger gibt es schon ab 9,50 Euro und den Chickenburger gegrillt mit einem gegrillten Hühnerfilet, Zwiebeln, Tomaten, Salatgurken und Sauce nach Wahl gibt es um 12,50. Für die Vegetarier gibt es einen Camembert Burger mit einem panierten Camembert, Preiselbeeren, Eisbergsalat, Tomaten, Zwiebeln und Sauce um 11,50 Euro. Für einen Aufpreis von drei Euro kann man eine Beilage dazubestellen. Egal ob Pommes, Steakhaus Pommes, Bratkartoffeln, Kartoffelsalat oder Zwiebelringe.

Für Gäste, die eine deftige Hausmannskost möchten, gibt es eine große Auswahl an panierten Klassikern. Vom klassischen Cordon Bleu (16,50 Euro) bis zum Brückler Haus Cordon Bleu (20,50 Euro) – mit Schinken, Speck, Zwiebeln, Frischkäse und Bergkäse – wird alles angeboten. Immerhin gibt es acht verschiedene Cordon-Bleu-Varianten, sogar ein Cordon Bleu Hawaii (18,50 Euro). Ebenso gibt es Klassiker wie Kärntner Käsnudel (14,50 Euro) oder handgewickelte Berner Würstel mit Beilage (14,50 Euro).

Für leichtere Kost sorgen etwa der Brückler Backhendlsalat (15,50 Euro) oder Salat mit gebackenem Camembert (14,50 Euro). Eine Suppe, egal ob mit Frittaten, Nudeln oder Knoblauchcreme, gibt es schon ab 4,50 Euro. Ebenso gibt es eine Dessert-Karte. Einen Kaiserschmarrn gibt es ab 10,50 Euro. Einen warmen Apfelstrudel um 5,50 Euro oder zwei Stück süße Palatschinken um 7,50 Euro.

Geöffnet hat das Gasthaus Koch montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr. Küche gibt es bis 20 Uhr. An Sonntagen ist man von 9.30 bis 19 Uhr für die Gäste da. Mittwochs ist Ruhetag. Bestellen oder einen Tisch reservieren kann man telefonisch unter 0677/62 37 54 15.