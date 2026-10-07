Bekanntes Wirtepaar belebt Kärntner Traditionsgasthof wieder

Jürgen und Kvetoslava Regenfelder aus Drasendorf sind die neuen Pächter des Gasthauses Koch in Brückl. Zur Neueröffnung können die Gäste gratis essen.

„Wir haben die vergangenen drei Wochen intensiv gearbeitet“, erklärt Jürgen Regenfelder (43), der gemeinsam mit seiner Frau Kvetoslava (48) am Freitag, dem 9. Oktober, das Gasthaus Koch in Brückl neueröffnen wird. „Wir haben uns das Objekt schon vor einem Jahr angesehen, sind dann aber von der Idee wieder abgekommen und im Juli haben wir uns dazu entschlossen, dass wir es versuchen wollen“, erklärt der 43-Jährige. Das Angebot an Getränken und Speisen ist breitgefächert und es wird auch einen Lieferdienst geben. „Geplant ist der Lieferdienst bis nach Wieting, Völkermarkt, Pischeldorf und Launsdorf.“

Das Gasthaus bietet Platz für maximal 50 Personen. „Ebenso bin ich gespannt, wie gut unsere Karte angenommen wird. Wir haben zum Beispiel acht verschiedene Varianten des Cordon Bleus auf der Karte.“ Die Regenfelders sind keine Unbekannten in der Gastronomie. Sie haben drei Jahre das Terrassenbad in Klein St. Paul geführt, ebenso betreiben sie den Stadtkrämer in Klagenfurt, der in Kürze auch neueröffnet wird, und im Sommer waren sie die Betreiber des Seegasthauses am Längsee. „Mit dem Ende der Badesaison haben wir auch das Gasthaus am See geschlossen. Jedoch haben wir Interesse, es in der nächsten Saison wieder zu betreiben.“

© KLZ/Grimschitz Das Gasthaus Koch in Brückl

Fünf Personen werden sich in Brückl um das Wohl der Gäste kümmern. Kvetoslava wird in der Küche sein. Jürgen fungiert als Allrounder und kümmert sich um die Küche, den Service und auch um den Lieferdienst. „Wo ich halt gerade gebraucht werde.“ Ebenso können Feiern und Feste im Gasthaus Koch abgehalten werden. „Hochzeiten, Geburtstage, Leichenschmäuse, aber auch Weihnachtsfeiern kann man bei uns ausrichten.“

Geöffnet hat das Gasthaus Koch montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr. Küche gibt es bis 20 Uhr und sonntags von 9.30 bis 19 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag. „Ebenso wird es jeden Tag ein anderes Special bei den Speisen geben“, erklärt der Gastronom.

Doch wie schafft man es, ein Nachtlokal in Klagenfurt und einen Gasthof in Brückl gemeinsam zu führen? „Indem ich mich mit meiner Frau gut abspreche“, erklärt der zweifache Familienvater. „Am Freitag, 9. Oktober, und am Samstag, 10. Oktober, möchten wir, dass uns die Leute und Nachbarn kennenlernen. Nach telefonischer Vorreservierung unter 0677/62 37 54 15 können sie bei der großen Eröffnung kostenlos essen und es gibt ein Getränk gratis. An den Eröffnungstagen haben wir erst ab 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag gehen wir dann in den Normalbetrieb.“